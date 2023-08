L agricoltura che non fa ricorso agli antiparassitari chimici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L agricoltura che non fa ricorso agli antiparassitari chimici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BIO

Significato/Curiosita : L agricoltura che non fa ricorso agli antiparassitari chimici

L'agricoltura biologica è un tipo di agricoltura che sfrutta la naturale fertilità del suolo, arricchita anche da prodotti naturali favorendo anche con... Titolo. bio – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di bilbao (spagna) bio – codice iso 639-3 della lingua nai bip bio – comune del lot (francia) bio (williams... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L agricoltura che non fa ricorso agli antiparassitari chimici : agricoltura; ricorso; agli; antiparassitari; chimici; Organizzazione per l Alimentazione e l agricoltura ; Come il settore dell agricoltura e della pesca; A volte si dice siano rubate all agricoltura ; Regola l agricoltura UE (sigla); Se non arrivano, l agricoltura ne soffre; L agricoltura più naturale; Tribunale da ricorso ; Respingere un ricorso ; Un tribunale... da ricorso ; Polveri di granagli e; Cupido li scagli a puntando al cuore; In fondo agli aggettivi; Danno da pensare agli scienziati; La tenagli a per la frutta; Un tagli o per le scaloppine; Dà un efficace antiparassitari o; La usa il contadino per spruzzare gli antiparassitari ; Recipiente conico dei chimici ; I carboidrati per i chimici ; Quelli chimici possono essere ionici; Lo è un gas che non reagisce spontaneamente con altri elementi chimici ; Lo schema con cui sono ordinati gli elementi chimici ; Preparati chimici ;

Cerca altre Definizioni