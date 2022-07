Tipica casa di campagna inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipica casa di campagna inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COTTAGE

Significato/Curiosita : Tipica casa di campagna inglese

Termine casa di campagna inglese (english country house in inglese) si intendono edifici di considerevoli dimensioni, che possono essere case o mansion di proprietà...

Un cottage è una casa di campagna originaria dell'inghilterra rurale. il tipico cottage inglese è una piccola casa, generalmente con struttura in pietra... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

Altre definizioni con tipica; casa; campagna; inglese; Espressione di stupore tipica mente romana; Genere musicale tipica mente statunitense; La tipica danza rituale dei Maori; tipica pianta montana; casa di moda che ha come simbolo un levriero; Le comodit√† che rendono accogliente la casa ; Sono in ogni casa ; In casa , indica e misura il consumo elettrico; √ą rivoltante in campagna ; Passano la vita in campagna ; Una villetta di campagna ; L attivit√† svolta tra luglio e ottobre in campagna ; Universit√† inglese seconda solo a Oxford; Ex-gruppo rock inglese , originario di Manchester; Sempre alla moda... in inglese ; Eroe popolare inglese ;