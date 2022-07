Il simbolo dell ettolitro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il simbolo dell ettolitro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : HL

Significato/Curiosita : Il simbolo dell ettolitro

il litro (simbolo: l) è un'unità di misura del volume. non è un'unità del si ma è tuttora accettata a titolo transitorio. riferendosi al si, un litro...

hl – abbreviazione di halite hl – hydraulic lime: sigla identificativa della calce idraulica secondo la uni en 459-1 hl – simbolo dell'ettolitro hl –...

