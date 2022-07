Si ripetono in perpetuo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ripetono in perpetuo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PE

Significato/Curiosita : Si ripetono in perpetuo

Il calendario perpetuo è un metodo che permette di ricavare il giorno della settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica)...

Evacuazionejljjl pe (protective earth) – conduttore di protezione di un impianto elettrico pe – sigla din 7728 e 16780 del polietilene pe – codice vettore... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

