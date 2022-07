Quello della medaglia va sempre considerato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello della medaglia va sempre considerato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ROVESCIO

Vincendo la medaglia di bronzo nel fioretto individuale, conquista la prima medaglia da professionista in assoluto, mentre le prime medaglie mondiali arrivano...

rovescio – tipo di precipitazione atmosferica. rovescio – lato di una moneta di una banconota o di una bandiera (detto anche verso). rovescio – tecnica...

