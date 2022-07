Si prendono per ricordare meglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prendono per ricordare meglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : APPUNTI

Significato/Curiosita : Si prendono per ricordare meglio



Disambiguazione – "appunti" rimanda qui. se stai cercando la componente dei sistemi operativi, vedi appunti (informatica). l'appunto è una breve nota o...

Altre definizioni con prendono; ricordare; meglio; Apprendono dai docenti; La prendono i turisti a Venezia; Comprendono TV e Internet; Comprendono le analisi del sangue e la MOC; Relativa al ricordare ; Scrivere per ricordare ; L articolo che può ricordare ... certe coppie; Si prepara per ricordare ; Artista che si esprime al meglio in pubblico; Più è alta, meglio si sta con sé stessi; Si dice per spiegarsi meglio ; È meglio che curare; Cerca nelle Definizioni