Fa passare un treno da un binario a un altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa passare un treno da un binario a un altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Fa passare un treno da un binario a un altro

Una linea a semplice binario. il binario semplice consente, come abbiamo visto, l'invio di un solo treno alla volta fra un p.b.i. e un altro e, soprattutto...

scambio – cessione di un bene o servizio che si possiede in cambio di moneta. scambio – termine informale per deviatoio, dispositivo ferroviario che congiunge...