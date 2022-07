Operare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Operare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Operare

Propria lista basata su spews dopo settimane di continui attacchi. per operare una dnsbl è necessario disporre di un nome a dominio da utilizzare per...

L'agenzia italiana per la risposta alle emergenze (agire), era un'organizzazione umanitaria nata nel maggio 2007, e chiusa nel 2019 che raggruppava alcune...