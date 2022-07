Si iscrive su un immobile a garanzia di un mutuo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si iscrive su un immobile a garanzia di un mutuo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IPOTECA

Mutuo: estinto il vecchio mutuo, si iscrive una nuova ipoteca con un differente piano di mutuo, con la stessa banca e/o immobile o differenti. accollo: cambia...

Terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall'altra; su un atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca. il contratto...

