Indigeno nepalese, spesso guida degli alpinisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indigeno nepalese, spesso guida degli alpinisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SHERPA

Significato/Curiosita : Indigeno nepalese, spesso guida degli alpinisti

Di 154.622 individui, di cui 129.771 parlavano la lingua sherpa. per estensione il nome sherpa si applica alle guide ed ai portatori di alta quota ingaggiati... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

