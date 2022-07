Greco che scrisse una Geografia in 17 libri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Greco che scrisse una Geografia in 17 libri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STRABONE

Significato/Curiosita : Greco che scrisse una geografia in 17 libri

Di rodi (in greco antico: psed, poseidnios; apamea, 135 a.c. circa – rodi, 50 a.c.), è stato un filosofo, geografo e storico greco antico. appartenente...

Se stai cercando altri significati, vedi strabone (disambigua). strabone (in greco antico: stß, strábon; in latino: strabo; amasea, ante 60 a.c. –... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

