Il Grand __, palazzo in marmo a Versailles - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Grand __, palazzo in marmo a Versailles. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRIANON

Significato/Curiosita : Il grand __, palazzo in marmo a versailles

Di versailles, detta anche castello di versailles o (impropriamente) palazzo di versailles (in francese château de versailles /a'to d v'saj()/) o...

Il trattato del trianon fu il trattato di pace con cui le potenze vincitrici della prima guerra mondiale stabilirono le sorti del regno d'ungheria in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

Altre definizioni con grand; palazzo; marmo; versailles; Era grand e in un film dei Coen; Fu un grand e illusionista; Un monaco appartenente all ordine fondato dal grand e santo di Norcia; La dinastia polacca di Casimiro il grand e; Disimpegno dentro il portone di un palazzo ; palazzo torinese che diede soprannome alla polizia; Guardia giapponese del palazzo imperiale; I famosi giardini di palazzo Rucellai a Firenze; Pietra dura come il marmo , usata nei pavimenti; marmo cchio; La città italiana del marmo ; Gruppo montuoso della marmo lada; A Venaria, a Caserta, a versailles ..; Due ville a versailles ; Il centro di versailles ; Due storici castelli di versailles ; Cerca nelle Definizioni