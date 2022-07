Gira per inerzia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gira per inerzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VOLANO

Significato/Curiosita : Gira per inerzia

Problema molto comune è misurare la forza che viene esplicata da qualcosa che gira. il modo più naturale è fissare una sbarra al rotore e misurare la forza...

Il volano è un organo meccanico atto a limitare gli eccessi di energia meccanica motrice sul lavoro meccanico totale (o di quest'ultimo sull'energia motrice)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

