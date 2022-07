Esercita un potere persona competente in un campo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esercita un potere persona competente in un campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AUTORITA

Significato/Curiosita : Esercita un potere persona competente in un campo

Rilevare, passivamente, come eccezione. il secondo potere, di intervento, è in effetti il potere-dovere di intervenire nei casi indicati dall'art .pena...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi autorità (disambigua). con il termine autorità (dal latino auctoritas, da augeo, accrescere) si intende... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

