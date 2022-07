Divenne primo ministro della Cambogia nel 1976 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divenne primo ministro della Cambogia nel 1976. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POL POT

Significato/Curiosita : Divenne primo ministro della cambogia nel 1976

In qualità di primo ministro, governò la cambogia sotto un regime monopartitico, soppresse il dissenso e si dichiarò capo di stato nel 1960. seppur ufficialmente...

pol pot ( ; in lingua khmer), pseudonimo di saloth sâr ( ; prek sbauv, 19 maggio 1925 – anlong veng, 15 aprile 1998), è stato un rivoluzionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

