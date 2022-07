Corpo Consolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corpo Consolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CC

Significato/Curiosita : Corpo consolare

Territoriale per la quale è competente un posto consolare è detta distretto consolare. i posti consolari sono collocati in relazione gerarchica tra loro:...

Dizionario «.cc» wikimedia commons contiene immagini o altri file su .cc (en) delegation record for .cc, in domain name services, iana. .cc homepage, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

Altre definizioni con corpo; consolare; Animale marino dal corpo circolare e 2 chele; Trasferimento di un organo da un corpo all altro; Relativi al corpo ; Cinta usata come penitenza corpo rale; Era consolare l Aurelia; Una via consolare romana; Strada consolare che da Roma scende a sud; Via consolare romana; Cerca nelle Definizioni