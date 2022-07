Copricapo degli Ebrei osservanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Copricapo degli Ebrei osservanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

degli ebrei osservanti coprire comunque il capo in segno di rispetto verso dio, e a tale scopo un qualsiasi copricapo sarebbe adatto. tra gli ebrei riformati...

La kippah (in italiano; anche chippà; dall'ebraico: , plurale kippot; in yiddish: oppure , yarmulke, plurale yarmulkes) è il copricapo...