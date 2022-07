Consuma cherosene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consuma cherosene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : JET

Significato/Curiosita : Consuma cherosene

Utilizzando i combustibili liquidi. a seconda del modello può funzionare con il cherosene, con l'isoparaffina, con gli idrocarburi, con l'n-paraffina, con il petrolio...

Nucleare jet – codice iso 639-3 della lingua manem jet – gruppo musicale rock australiano anni 2000 jet – gruppo musicale rock inglese anni '70 jet – gruppo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

Altre definizioni con consuma; cherosene; Che ha consuma to tutte le forze; Il pasto che il pendolare consuma a casa; consuma to a poco a poco; Si consuma in cucina; Cerca nelle Definizioni