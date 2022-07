Celano ami per la pesca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Celano ami per la pesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ESCHE

Significato/Curiosita : Celano ami per la pesca

Soprattutto di tommaso da celano la legenda prima, che venne scritta per commissione del papa gregorio ix nel 1229, la legenda secunda e la legenda trium sociorum...

esche è un comune di 574 abitanti della bassa sassonia, in germania. appartiene al circondario della contea di bentheim (targa noh) ed è parte della comunità... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

