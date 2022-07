Barba lasciata crescere solo sul mento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Barba lasciata crescere solo sul mento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIZZETTO

Significato/Curiosita : Barba lasciata crescere solo sul mento

Alcuni di loro si radono la barba ma altri la lasciano crescere un po'; e i nobili si radono le guance ma lasciano crescere i baffi fino a coprire la bocca...

Per la sua cura. il pizzetto deve avere i contorni ben definiti. se con la barba, infatti, ci si può un po' sbizzarrire, il pizzetto è per i precisi, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

