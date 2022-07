La bagna il Volga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La bagna il Volga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SARATOV

Significato/Curiosita : La bagna il volga

lungo 2 201 km, è il quarto fiume d'europa dopo il volga, il danubio e l'ural con una portata media alla foce di 1 670 m³/s. il suo bacino idrografico...

saratov (in russo: ascolta[·info]) è una città della russia europea, porto sul medio corso del fiume volga e capoluogo dell'omonima oblast'... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

