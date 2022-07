L autore del romanzo Sostiene Pereira - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L autore del romanzo Sostiene Pereira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TABUCCHI

Significato/Curiosita : L autore del romanzo sostiene pereira

Cercando l'omonimo film di roberto faenza, vedi sostiene pereira (film). sostiene pereira è un romanzo di antonio tabucchi, edito da feltrinelli nel 1994...

Antonio tabucchi, all'anagrafe antonino tabucchi (pisa, 24 settembre 1943 – lisbona, 25 marzo 2012), è stato uno scrittore, critico letterario, traduttore... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

Altre definizioni con autore; romanzo; sostiene; pereira; Il John autore di numerosi bestseller giudiziari; Alex cantautore scomparso prematuramente; Notizia autore vole ma non confermata pubblicamente; Il nome del cantautore Guccini; In un noto romanzo si è fermato a Eboli; Il Ben di un celebre romanzo di Lew Wallace; La Bovary di un celebre romanzo di Flaubert; Celebre romanzo e film: Il __ dell Opera; La sostiene la comparsa; Chi la sostiene si alleggerisce; Segue sostiene in un celebre romanzo di Tabucchi; Si sostiene effettuando il pagamento; Lo statista capoverdiano pereira ; __ pereira , un noto romanzo di Antonio Tabucchi; L'autore di Sostiene pereira ; Cerca nelle Definizioni