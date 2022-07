Asceta che sfida il dolore dei chiodi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Asceta che sfida il dolore dei chiodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FACHIRO

Significato/Curiosita : Asceta che sfida il dolore dei chiodi

Il termine fachiro deriva dall'arabo faqir ((ar) ), che significa povero, identificava, in origine, i dervisci musulmani, diffusi soprattutto in anatolia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

Altre definizioni con asceta; sfida; dolore; chiodi; Un venerabile asceta indiano; L asceta che visse in cima a una colonna; Conduce vita da asceta ; L asceta che vive isolato; Lo sfida nte di Obama alle presidenziali del 2008; Se lo getti è di sfida ; Film con De Niro e Pacino: _ - La sfida ; sfida Atena nell arte della tessitura; Straziarsi per il dolore ; Che calma il dolore , ma non risolutivo; Uniti nel dolore ; Placa episodi di dolore o ansia; Porcini, prataioli, pioppini, ovoli, chiodi ni..; Il chiodi no sul quale si posa la pallina da golf; C è anche quella da chiodi ; I suoi chiodi sono usati come spezia; Cerca nelle Definizioni