Allenatore portoghese detto The special one - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allenatore portoghese detto The special one. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MOURINHO

Significato/Curiosita : Allenatore portoghese detto the special one

José mário dos santos mourinho félix, noto semplicemente come josé mourinho (ipa: [u'z mo'iu]; setúbal, 26 gennaio 1963), è un allenatore di calcio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

Altre definizioni con allenatore; portoghese; detto; special; Lo chiede l allenatore di basket; Iniziali di Spalletti, l allenatore ; Iniziali di Mancini, l allenatore ; La concerta l allenatore ; Città portoghese con i suoi cattolici segreti; Il Ferdinando grande navigatore portoghese ; Luogo di culto portoghese noto per le apparizioni; Era una provincia portoghese nella Cina sudorientale; detto anche inizialismo; detto anche monticazione; Assegna uno scudetto ; Non disdetto ; Calciatore special ista dal dischetto; Bottiglia special e con cui si nutre un lattante; Si dice di regione a statuto special e; La special ità del ginnasta Yuri Chechi; Cerca nelle Definizioni