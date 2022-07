Accanito come un nemico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accanito come un nemico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ACERRIMO

Significato/Curiosita : Accanito come un nemico

Segretario all'interno herbert morrison ordinò il rilascio dei mosley. dopo un accanito dibattito alla camera dei comuni, l'azione di morrison fu confermata...

Un arcinemico (o acerrimo nemico) è il principale nemico di qualcuno. nella finzione, è un personaggio e il nemico più importante e conosciuto dell'eroe... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 5 luglio 2022

