La virata di poppa sulla barca a vela - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : STRAMBATA

Significato/Curiosita : La virata di poppa sulla barca a vela

la barca a vela è un tipo d'imbarcazione la cui propulsione è affidata principalmente allo sfruttamento del vento e in cui il motore riveste solo un'azione...

Abbattuta (fortificazione). nelle barche a vela, l'abbattuta, chiamata anche strambata o virata di poppa, è la manovra che permette di cambiare le mure dell'imbarcazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

