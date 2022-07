Una verdura nera, viola o bianca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una verdura nera, viola o bianca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MELANZANA

Significato/Curiosita : Una verdura nera, viola o bianca

Italiano da jacopo calatroni ha i capelli bianchi con una fascia nera che li attraversa e gli occhi viola e ciò lo fa assomigliare a bailong. il giorno...

"melanzana" rimanda qui. se stai cercando il colore, vedi melanzana (colore). la melanzana (solanum melongena l.) è una pianta angiosperma dicotiledone... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

