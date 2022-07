Una fase della messa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fase della messa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : OFFERTORIO

Significato/Curiosita : Una fase della messa

Di normale funzionamento, realizzando una protezione mediante messa a terra. la messa a terra consiste in una serie di accorgimenti atti ad assicurare...

Turris editrice, 1998, p. 118. (en) offertorio, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) offertorio, in catholic encyclopedia, robert... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con fase; della; messa; fase di addestramento; La fase conclusiva della lavorazione di un prodotto; Le vocali scritte in fase ; Si vede in fase di eclisse; Lauto banchetto della sera del 24 dicembre; Altro nome, nordamericano, della renna; Popolano gran parte della penisola arabica; Una famosa sacerdotessa della mitologia; messa al riparo; messa a punto; Cucina permessa dalla religione ebraica ebr; Lucia promessa sposa di Renzo Tramaglino; Cerca nelle Definizioni