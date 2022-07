Il suo volo dà il via al Carnevale di Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo volo dà il via al Carnevale di Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANGELO

Significato/Curiosita : Il suo volo da il via al carnevale di venezia

il carnevale di venezia è una festa cittadina che si svolge con cadenza annuale nel capoluogo veneto. si tratta di uno dei più conosciuti e apprezzati...

Se stai cercando altri significati di angelo, vedi angelo (disambigua). in molte tradizioni religiose, un angelo è un essere spirituale che assiste e serve... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

