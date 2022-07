Suffisso accrescitivo femminile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suffisso accrescitivo femminile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ONA

Significato/Curiosita : Suffisso accrescitivo femminile

Il femminile usando un diminutivo (gallo-gallina), oppure il maschile usando un accrescitivo (capra-caprone). nella lingua italiana l'accrescitivo si...

Internet ona – codice aeroportuale iata dell'aeroporto municipale di winona (stati uniti d'america) ona – codice iso 639-3 della lingua ona ona (popolo)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

