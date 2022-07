Sono detti anche centopelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono detti anche centopelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OMASI

Significato/Curiosita : Sono detti anche centopelle

Dei legumi. non a caso la celebre "puls" dei romani (che per questo erano detti "pultiferi" cioè mangiatori di polenta) era una pappa di cereali e legumi...

– enkö voi olla hän/suuret tunteet/kaikki rakkauden tähden 2018 – sinun omasi ^ (fi) ilja ojala, elämän kolhima tangokuningatar arja sipola: "laulun halu... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con sono; detti; anche; centopelle; Possono esserlo i prezzi pattuiti come compensi; Possono formare filari; sono in ogni casa; Generalmente quelle della nonna sono le migliori; Lo sono casi come i cosiddetti cold case; Quelli rossi del sangue sono detti eritrociti; Sono detti carta stagnola: fogli d __; È frequentata dai cadetti ; Lauto banche tto della sera del 24 dicembre; Lo è anche una siciliana; Si dice anche di un marchio registrato; Piccole nuvole bianche ; E denominato anche centopelle ; Cerca nelle Definizioni