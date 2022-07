Sigarette destinate alle forze armate durante l ultima guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigarette destinate alle forze armate durante l ultima guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MILIT

Significato/Curiosita : Sigarette destinate alle forze armate durante l ultima guerra

Recente, anche la guerra tra iran e iraq (1980 - 1988) fu, parzialmente, una guerra di trincea. i soldati molto spesso durante queste guerre morivano a causa...

Diego alberto milito (bernal, 12 giugno 1979) è un dirigente sportivo ed ex calciatore argentino, di ruolo attaccante. nel corso della sua carriera ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con sigarette; destinate; alle; forze; armate; durante; ultima; guerra; Confezione da venti pacchetti di sigarette ; Serve per arrotolare sigarette ; Primo ministro Churchill... e marca di sigarette ; Vecchie sigarette ; Opere letterarie destinate al teatro; Molti secoli fa erano destinate alle sepolture; destinate a una sorte già determinata; Pavimentazione per piste destinate all'atletica; Una valle trentina; Protegge dalle scintille prodotte dal caminetto; Compose la Cavalle ria rusticana; La balle rina Dorella; Che ha consumato tutte le forze ; Le forze armate nazionali; Languido, privo di forze ; I soldati delle forze di pace dell ONU; Le forze armate nazionali; Manifestazioni delle forze armate ; Gioco da tavolo strategico con armate e territori; Nome delle Forze armate tedesche dal 1935 al 1946; Bloccato da un difensore durante la partita; Unità operativa durante le elezioni; La zona di un ghiacciaio nella quale si accumulano le nevi durante le precipitazioni; durante le funzioni viene bruciato in chiesa; È l ultima opera composta da Giuseppe Verdi; L ultima nota musicale; L ultima parola della miss; L ultima prova del liceale; L aviazione tedesca nella Seconda guerra Mondiale; Città dell attentato che scatenò la Grande guerra ; Amico di Achille che lottò nella guerra di Troia; Gas tossico usato nella Prima guerra ; Cerca nelle Definizioni