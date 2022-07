Sbarre trasversali su cui poggia il carico dell autoveicolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sbarre trasversali su cui poggia il carico dell autoveicolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASSALI

Significato/Curiosita : Sbarre trasversali su cui poggia il carico dell autoveicolo

L'assale a portale (o ponte a portale) è una particolare architettura costruttiva degli assali automobilistici che prevede un assale situato al di sopra... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con sbarre; trasversali; poggia; carico; dell; autoveicolo; Lo è la ginnastica con anelli, sbarre e volteggi; Stanno dietro le sbarre ; Ha sbarre alle finestre; sbarre alle finestre; Dispositivi ottici che poggia no sul naso; Parte verticale a cui si appoggia chi si siede; L albero a cui un tempo si appoggia va la vite; Si poggia a lato dei rubinetti; Antichi cavalli da carico ; Sollevato da un incarico o da un obbligo; carico di incombenze; Incarico di rappresentanza; Città dell a Sardegna; Iniz dell a Marcuzzi; Un Enrico dell a televisione; La data dell Epifania; autoveicolo per trasporto merci; Comprende assali, ruote e sospensioni anteriori di un autoveicolo ; Siede alla guida di un pe-sante autoveicolo ; Lo è ogni autoveicolo ; Cerca nelle Definizioni