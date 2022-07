Il ritorno in auge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il ritorno in auge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : REVIVAL

Significato/Curiosita : Il ritorno in auge

Quarti che si erano svolti in partite di andata e ritorno, perse la semifinale contro la jugoslavia per 5-4. nella finale per il terzo posto la squadra francese...

revival – album dei q65 del 1969 revival – album di annagloria del 1974 revival – album dei new trolls del 1977 revival – singolo degli eurythmics del... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con ritorno; auge; C è anche quella di ritorno ; Il momento del ritorno dalle ferie; Il Cruise della pellicola Jack Reacher Punto di non ritorno ; La moda di... ritorno ; Cesare __: ò il Mimi auge llo di Montalbano; _ auge llo: collabora con il commissario Montalbano; II ritorno in auge ; _ auge llo: collabora con Montalbano; Cerca nelle Definizioni