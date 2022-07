Ridare la salute o bonificare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridare la salute o bonificare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SANARE

Significato/Curiosita : Ridare la salute o bonificare

Del vi secolo d.c. a spina per bonificare e consolidare il dosso sul quale fu costruita la città. per quanto riguarda la fauna ittica, nei luoghi e nelle...

Successivamente alla vendita del terreno da parte del club catalano al fine di sanare alcune posizioni debitorie. al suo posto oggi sorgono alcuni edifici residenziali... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con ridare; salute; bonificare; Si usa per ridare energia al telefonino; Gridare ... come il lupo; Rivitalizzare o ridare vigore; I soldati che facevano gridare Arrivano i nostri; Attaccato dà notizie, staccato è in salute ; Favorisce la salute ; La dea greca della salute ; Nocivo alla salute ; bonificare una zona; bonificare un'area da ordigni esplosivi; Terre da bonificare ;