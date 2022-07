Ricoprire... i pasticcini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricoprire... i pasticcini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GLASSARE

Significato/Curiosita : Ricoprire... i pasticcini

Viene usata nella pasticceria e pasticceria minuta per ricoprire torte o pasticcini vari, specie i bignè. altrettanto famosa è la glassa colante al cioccolato...

