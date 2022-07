Protegge dalle scintille prodotte dal caminetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protegge dalle scintille prodotte dal caminetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARAFUOCO

Significato/Curiosita : Protegge dalle scintille prodotte dal caminetto

Parete refrattaria, muro tagliafuoco, muro ignifugo; in italiano anche parafuoco o parafiamma) è un componente hardware e/o software di difesa perimetrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con protegge; dalle; scintille; prodotte; caminetto; protegge i denti ma si erode; Il Santo che protegge gli innamorati; Si stende per protegge re la macchina; Quello d Italia ci protegge ; Materiale ricavato dalle zanne di elefante; Si ottengono dalle foglie del cavolo cappuccio; Accanito e ostinato... come si evince dalle mani; Il momento del ritorno dalle ferie; Battuto con la pietra focaia crea scintille ; Nel loro lavoro fanno... scintille ; Produce... scintille ; Fanno scintille ... tra i fumatori; Rocce clastiche prodotte da sedimenti sabbiosi; Lesioni interne prodotte da urti violenti; Sostanze zuccherine prodotte dei fiori; Note caramelle al latte prodotte dalla Sperlari; Ferri del caminetto ; Rumore... dal caminetto acceso; Un riparo per il caminetto ; Il rumore della fiamma nel caminetto ;