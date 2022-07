Postazioni fortificate munite di cannoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Postazioni fortificate munite di cannoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Postazioni fortificate munite di cannoni

a favore di cupole corazzate in acciaio, opere campali semi-permanenti, postazioni in barbetta per mortai, obici e cannoni, e postazioni in caverna...

Nel senso orizzontale. le "casematte difensive" o "locali alla prova" erano locali organizzati in modo analogo alle casematte offensive, destinati a tenere...