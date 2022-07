Pietanza e particolare pentola del Nordafrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietanza e particolare pentola del Nordafrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TAJINE

Fondo della pentola con uno strato di acqua allo stato liquido. grazie alla copertura si instaura nella pentola una circolazione di aria e vapore grazie...

Il termine tajin o tajine (in arabo: ) è di origine berbera, fatto proprio dall'arabo maghrebino. si tratta di una pietanza di carne o pesce in umido... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Il termine tajin o tajine (in arabo: ) è di origine berbera, fatto proprio dall'arabo maghrebino. si tratta di una pietanza di carne o pesce in umido... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con pietanza; particolare; pentola; nordafrica; pietanza spesso abbinata al risotto alla milanese; pietanza etnica a base di semola; pietanza che richiede olio e padella; Tipica pietanza messicana; Coperto in volto, in particolare sugli occhi; Un singolo particolare vigneto; L acronimo che indica una particolare zona di produzione agricola; Occasione particolare ; pentola tradizionale in rame; Ideò la pentola a pressione; Lo emettono la pentola che bolle e il brontolone; La pentola in cui si prepara la polenta; Vento caldo e secco sul deserto nordafrica no; Regione nordafrica na; Il piatto nordafrica no a base di semola tipico anche di Trapani; La capitale nordafrica na di al-Sisi;