In un noto romanzo si è fermato a Eboli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In un noto romanzo si è fermato a Eboli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CRISTO

Significato/Curiosita : In un noto romanzo si e fermato a eboli

è stato uno scrittore, pittore e antifascista italiano. tra i più significativi narratori del novecento, è noto per il romanzo cristo si è fermato a eboli...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cristo (disambigua). cristo (dal greco st, christós) è la traduzione greca del termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

