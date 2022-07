Notizia autorevole ma non confermata pubblicamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Notizia autorevole ma non confermata pubblicamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : UFFICIOSA

Significato/Curiosita : Notizia autorevole ma non confermata pubblicamente

«un autorevole fratello della p2, emarginato, perseguitato, e poi mandato allo sbaraglio perché massone», definendolo «un martire per lo stato, ma anche...

Raggruppato le stelle che appaiono vicine in costellazioni. una costellazione "ufficiosa", ossia un allineamento di stelle che formano semplici figure geometriche... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con notizia; autorevole; confermata; pubblicamente; Il premio dorato di Striscia la notizia ; La notizia che si teme; I notizia ri alla tivù; Pezzo di quotidiano sulla principale notizia del giorno; Un autorevole giornalista che sa orientare i suoi lettori; Ebbe in Fichte un autorevole propugnatore; Un autorevole infermiera; autorevole per prestigio; Valida, confermata ; Smentire pubblicamente ; Lodati pubblicamente ; Parla pubblicamente ; Proclamava pubblicamente le ordinanze; Cerca nelle Definizioni