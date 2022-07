Nessuno lo è in patria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nessuno lo è in patria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PROFETA

Significato/Curiosita : Nessuno lo e in patria

Nemo propheta in patria (sua) è una locuzione in lingua latina che significa: "nessuno è profeta nella [propria] patria". l'espressione vuole indicare...

Vedi profeta (disambigua). disambiguazione – "profeti" rimanda qui. se stai cercando il gruppo beat italiano, vedi i profeti. il termine profeta deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con nessuno; patria; Come un linguaggio che non lascia fuori nessuno ; nessuno per Cicerone; Se è negativo, indica nessuno ; Non ha nessuno dietro di sé; La patria di Usain Bolt, il centometrista; Mandalo fuori dalla patria ; Il piccolo Comune dell Appennino tosco-romagnolo patria del Marron Buono; La biblica patria di Abramo; Cerca nelle Definizioni