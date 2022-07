La nazionalità di Papa Giovanni Paolo II - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nazionalità di Papa Giovanni Paolo II. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POLACCA

Significato/Curiosita : La nazionalita di papa giovanni paolo ii

Compagnia di gesù di córdoba. il 20 maggio 1992 papa giovanni paolo ii lo nomina vescovo ausiliare di buenos aires, titolare di auca. riceve la consacrazione...

Significati, vedi polacco. disambiguazione – "polacca" rimanda qui. se stai cercando la località dell'arizona nella contea di navajo, vedi polacca (arizona).... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con nazionalità; papa; giovanni; paolo; nazionalità di una chiave avvita bulloni; La nazionalità dei nati a Sarajevo; nazionalità dei nati a Kabul; La nazionalità di Bono Vox e Sinéad O Connor; Un santo papa ; Lo stato in cui risiede il papa ; Succedette a papa Pio I; Nilla Pizzi cantava papa veri e __; Il giovanni no che creò Don Camillo e Peppone; giovanni XXIII indisse quello Vaticano II; Il Paolo dopo giovanni XXIII; L incombente statua presente nell opera Don giovanni di Mozart; La nobile... cantata da paolo Pietrangeli; Toscani come paolo Ruffini e paolo Virzì; Film con Lino Banfi e paolo Villaggio: __ di ladri; Col presente in un programma TV di paolo Mieli; Cerca nelle Definizioni