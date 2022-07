Fu mutato in pino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu mutato in pino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ATI

Significato/Curiosita : Fu mutato in pino

mutato denominazione in lonato del garda (dal 2/11/2007) rivanazzano ha mutato denominazione in rivanazzano terme (dal 30/7/2009) godiasco ha mutato denominazione...

Settore cartario e cartotecnico ati trasporti interurbani – società di trasporti con sede in saluzzo, confluita in bus company ati - autolinee trasporti interni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

