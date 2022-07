Movimento a Milano per eleggere il sindaco Pisapia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Movimento a Milano per eleggere il sindaco Pisapia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARANCIONE

Significato/Curiosita : Movimento a milano per eleggere il sindaco pisapia

Uno. il 1º luglio 2017 il partito promuove una manifestazione in piazza santi apostoli a roma, insieme a campo progressista di giuliano pisapia e ad altre...

Percezione del colore arancione è differente tra gli esseri umani e gli animali. ad esempio, i cervi vedono il colore arancione meno saturato, come se... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con movimento; milano; eleggere; sindaco; pisapia; movimento cardiaco; movimento involontario; Il movimento la cui traiettoria è senza deviazioni; Capacità di movimento ; Nella prima metà del 400 fu sovrintendente alla costruzione del Duomo di milano ; Riferito alla storia e alla cultura di milano ; Fratelli come Giorgio e Maurizio Damilano ; Il Santo dell ippodromo di milano ; Serve a eleggere il proprio candidato favorito; eleggere a una carica; Si riunisce per eleggere il Papa; Votano per eleggere sindaco e consiglio comunale; Il sindaco la porta a tracolla; Giuseppe, il sindaco di Milano; Giorgio Gori ne è stato eletto sindaco nel 2014; La indossa il sindaco nelle cerimonie ufficiali; Cerca nelle Definizioni