Un mezzo di trasporto per alunni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mezzo di trasporto per alunni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCUOLABUS

Significato/Curiosita : Un mezzo di trasporto per alunni

Lo scuolabus è un veicolo destinato al trasporto degli studenti delle scuole primarie sia di primo grado e che di secondo grado. negli stati uniti d'america...

Altre definizioni con mezzo; trasporto; alunni; Sorge in mezzo all acqua; Scocca dopo mezzo dì; La regione con Tolmezzo ; In mezzo al Pantheon; Veicolo chiuso e adattato per il trasporto ; Mezzo di trasporto turistico con un motore umano; Veicolo a motore per il trasporto di merci; Veloci mezzi di trasporto che sono spinti da motori a reazione; Il solo banco che non è per gli alunni ; Negli zaini degli alunni , specie i più piccoli; Trasporta alunni ; Calunni a Desdemona;