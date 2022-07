Messa al riparo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Messa al riparo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARROCCATA

Significato/Curiosita : Messa al riparo

Celtico è messa in discussione. dora si ritrova anche in alcuni appellativi come il ligure doria, che significa ‘corso d'acqua’. l'appellativo riparia deriva...

È una frazione del comune di olbia, in provincia di sassari, e sorge arroccata sui monti, nel massiccio di cugnana, da dove si domina la costa smeralda... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

