È meno rilevante di una prova rappresentativa - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : INDIZIO

La prova storica (o rappresentativa) consiste in quel ragionamento che da un fatto noto (ad esempio ciò che riferisce un testimone nel corso di una deposizione)...

Altre definizioni con meno; rilevante; prova; rappresentativa; Stimata meno del dovuto; Chi ha almeno diciotto anni, per la legge; Nella filosofia kantiana si contrappone a noumeno; Il ragionamento sensato non ne fa nemmeno una; rilevante; Somma molto rilevante; Evento rilevante durante il fascismo: __ Matteotti; rilevante perché riferito al tempo presente; Si prova in caso di avversione; La chiede chi ha perso, per riprovarci; Due sono una coincidenza, tre sono una prova; Difficile prova che comporta rischi; Molto rappresentativa; Definizione rappresentativa di un epoca rotto; Una quantità rappresentativa di un prodotto;