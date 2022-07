Il mare di Karachi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mare di Karachi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARABICO

Significato/Curiosita : Il mare di karachi

karachi è rimasta la capitale economica del pakistan. karachi è una delle città più grandi al mondo. la popolazione attuale è stimata a 24 milioni di...

Penisola arabica a ovest, il corno d'africa a sud-ovest, il sub-continente indiano ad est e la costa asiatica a nord (pakistan, iran). il mar arabico è stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con mare; karachi; __ Bardem, attore protagonista di mare Dentro; Possono formare filari; Non incide granché: come una __ nel mare ; Vi si trova il castello di Miramare degli Asburgo; La Nazione con karachi e Lahore; Lo Stato con karachi e Lahore; Lo Stato con karachi e Labore; La città che sostituì come capitale karachi ; Cerca nelle Definizioni