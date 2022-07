Mammifero pinnipede che somiglia alla foca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mammifero pinnipede che somiglia alla foca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OTARIA

Significato/Curiosita : Mammifero pinnipede che somiglia alla foca

Zimmermann, 1780) era un grosso mammifero marino erbivoro. era il rappresentante di maggiori dimensioni dell'ordine dei sireni, che comprende i suoi stretti...

– "otaria" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi otaria (disambigua). gli otaridi (otariidae gray, 1825), comunemente detti otarie o leoni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 luglio 2022

Altre definizioni con mammifero; pinnipede; somiglia; alla; foca; mammifero delle foreste europee; mammifero snello auto dei carabinieri; mammifero endemico di Sardegna, Corsica e Cipro; mammifero africano con arti zebrati; Un noto pinnipede mediterraneo: foca __; pinnipede artico; pinnipede dell Antartide; pinnipede dell Antartide; Quello filato somiglia a cotone; somiglia no a bavette e trenette; Assomiglia no ai daini; Assomiglia all agata; Gli eroi che andarono alla ricerca del vello d oro; Terreni sempre alla gati; Il noto Walla ch; Le conta chi tiene molto alla linea; Battuto con la pietra foca ia crea scintille; foca a rischio di estinzione; Un noto pinnipede mediterraneo: foca __; Una foca nel mar Mediterraneo; Cerca nelle Definizioni